صبري رحيل على مشارف الرحيل عن الأهلي الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي أن اللاعب صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بات على مشارف الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أنه هناك حالة من عدم الاقتناع من طرف الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، وذلك بخصوص مستوى اللاعب مع المارد الأحمر في كل مباراة يُشارك فيها بصفة أساسي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري سوف يحسم مستقبل اللاعب في الفترة القليلة القادمة قبل نهاية الموسم الحالي، على أن يتم إعطاء اللاعب فرصة أخرى فيما تبقى من مباريات في عمر الموسم الحالي.

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