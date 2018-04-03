صالح جمعة يصدم الأهلي وجماهيره بخصوص مستقبله مع الفيصلي السعودي

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي أن النجم صالح جمعة لاعب النادي الأهلي والمعار حالياً لنادي الفيصلي السعودي، قد صدم النادي الأهلي وجماهيره وذلك بخصوص مستقبله في الملاعب السعودية في الموسم المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم صالح جمعة رفض نهائياً فكرة العودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أي في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد العديد من الأنباء التي أكدت رغبة النادي الأهلي في إنهاء إعارة اللاعب مع نادي الفيصلي السعودي تمهيداً لرحيل النجم عبد الله السعيد.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم صالح جمعة أخبر إدارة نادي الفيصلي السعودي بأنه يشعر براحة نفسية كبيرة للغاية في الدوري السعودي للمحترفين منذ الميركاتو الشتوي الماضي، وبالتالي يرغب في البقاء مع نادي الفيصلي حتى نهاية عقد إعارته أي حتى نهاية الموسم المقبل.

إقرأ أيضاً: صبري رحيل على مشارف الرحيل عن الأهلي الصيف المقبل