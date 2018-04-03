كوبر يُفكر جدياً في استبعاد كوكا من قائمة الفراعنة في مونديال روسيا

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم يُفكر جدياً في استبعاد المهاجم أحمد حسن كوكا من قائمة المنتخب الوطني في مونديال روسيا المقبل.
حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر غاضب بشدة من المستوى الذي ظهر به المهاجم أحمد حسن كوكا في المعسكر الماضي للمنتخب الوطني في دولة سويسرا أثناء فترة التوقف الدولي الماضية.
كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر سوف يُتابع بقية مشوار المهاجم أحمد حسن كوكا مع ناديه سبورتينغ براغا البرتغالي في بقية أطوار الموسم الحالي، على أن يحسم قراره النهائي بشأن ضمه إلى قائمة المنتخب الوطني قبل موعد المعسكر الختامي لأحفاد الفراعنة تحضيراً للمونديال.
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