ثروت سويلم يكشف حقيقة رحيل كوبر بعد مونديال روسيا

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كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي عن حقيقة رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بعد نهاية مونديال روسيا المقبل مباشرة.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء، أكد ثروت سويلم أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر تربطه علاقة شراكة جيدة للغاية مع الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المدرب الأرجنتيني لا يرغب في الرحيل عن صفوف المنتخب الوطني المصري بعد نهاية المونديال.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد ثروت سويلم على أنه تم الاتفاق على إطلاع الاتحاد المصري لكرة القدم على أي عرض رسمي يتم تقديمه بعد المونديال إلى المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، وفي حالة كان العرض مشابهاً بالنسبة إلى عرض الاتحاد المصري لكرة القدم من الناحية المادية حينها سوف يبقى هيكتور كوبر مع المنتخب الوطني.

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