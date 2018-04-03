الصراع يشتعل بين صلاح وميسي من أجل الفوز بالحذاء الذهبي

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بات الصراع مشتعلاً للغاية بين كلاً من الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وبين البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، وذلك في إطار سعي كلاً منهما للفوز بجائزة الحذاء الذهبي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

ومن جانبه نجح الفرعون المصري محمد صلاح منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة في تسجيل 29 هدفاً لمصلحة فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما صنع أيضاً 9 أهداف أخرى لزملائه في الفريق، أي أن مجموع الأهداف التي شارك فيها هي 38 هدفاً.

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وفي مقابل ذلك نجح البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل 26 هدفاً لمصلحة الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، كما صنع أيضاً 12 هدفاً لزملائه في الفريق الكتالوني، أي أن مجموع الأهداف التي شارك فيها هي 38 هدفاً أيضاً مثله مثل الفرعون المصري محمد صلاح.

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