صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية قبل مواجهة مانشستر سيتي

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تصدر الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي أغلفة الصحافة الإنجليزية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريق ليفربول وبين ضيفه فريق مانشستر سيتي في مساء يوم غداً الأربعاء في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ومن جانبها قامت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية باستعراض حديثها مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول، حيث قام الأخير بتحذير نادي مانشستر سيتي من خطورة الفرعون المصري محمد صلاح قبل المواجهة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وفي إطار حديث المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، أكد الأخير أن زميله الفرعون المصري محمد صلاح قادر على القضاء على أحلام فريق مانشستر سيتي في إطار سعيه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم الحالي.

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