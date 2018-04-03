الدحيل يُعزز صدارته الآسيوية للمجموعة الثانية بفوزه على ذوب آهن

منذ 3 ساعات أخبار الرياضة
الدحيل يُعزز صدارته الآسيوية للمجموعة الثانية بفوزه على ذوب آهن
مباراة الدحيل القطري وذوب آهن الإيراني

حقق فريق الدحيل القطري فوزاً صعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ذوب آهن الإيراني بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي على أرض دولة إيران.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الدحيل في المباراة إسماعيل محمد في الدقيقة الرابعة والثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الدحيل رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما استقر رصيد فريق ذوب آهن عند 6 نقاط فقط في المركز الثاني في الترتيب.

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