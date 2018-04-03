محمد صلاح ينتظر مساهمة الجماهير المصرية سعياً لفوزه بجائزة جديدة

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أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي عن أسماء المرشحين، وذلك من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوريات الأوروبية عن شهر مارس الماضي.

ومن جانبه تصدر الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي قائمة المرشحين من أجل الفوز بهذه الجائزة، علماً بأن قائمة المرشحين قد ضمت أيضاً كلاً من الثنائي التونسي وهبي الخزري لاعب نادي رين الفرنسي، إضافة إلى الغيني نابي كيتا لاعب نادي لايبزيغ الألماني.

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وقامت مجلة “فرانس فوتبول” بنشر الاستفتاء عبر موقعها الرسمي من أجل السماح للجماهير بالتصويت على الفائز بالجائزة، علماً بأن الفرعون المصري محمد صلاح سبق له وأن فاز بهذه الجائزة عن شهر يناير الماضي.

ويُمكن للجماهير المصرية التي ترغب في التصويت للفرعون المصري محمد صلاح أن تقوم بزيارة: رابط التصويت

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