الوحدة يتعرض لخسارة قاسية على يد ضيفه لوكوموتيف طشقند

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تعرض فريق الوحدة الإماراتي إلى خسارة قاسية للغاية على أرضه على يد ضيفه فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق لوكوموتيف طشقند في المباراة كلاً من ساردور في الدقيقة الرابعة والدقيقة التاسعة والثلاثين، إضافة إلى شاكميدوف في الدقيقة الخامسة والخمسين وأيضاً أحمد رشيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الوحدة اللاعب خالد إبراهيم في الدقيقة الثامنة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، ليرفع بذلك فريق لوكوموتيف طشقند رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثاني، فيما استقر رصيد فريق الوحدة عند 3 نقاط فقط لا غير في المركز الأخير في الترتيب.

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