الجزيرة يحسم الديربي الخليجي بعد فوزه على الغرافة في مباراة مثيرة

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حسم فريق الجزيرة الإماراتي الديربي الخليجي عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي على ملعب ثاني جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الجزيرة في المباراة كلاً من رومارينهو في الدقيقة الرابعة عشر، إضافة إلى علي مبخوت في الدقيقة السبعين والدقيقة التسعين، فيما سجل أهداف فريق الغرافة كلاً من أحمد علاء الدين في الدقيقة الثامنة والعشرين وأيضاً دييجو أمادو في الدقيقة الرابعة والأربعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، ليرفع بذلك فريق الجزيرة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما استقر رصيد فريق الغرافة عند 5 نقاط في المركز الثالث في الترتيب.

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