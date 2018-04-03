مؤمن زكريا يُساهم في فوز الأهلي على تراكتور في دوري أبطال آسيا

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حقق فريق الأهلي السعودي الفوز على حساب ضيفه فريق تراكتور الإيراني بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من مهند عسيري في الدقيقة التاسعة والأربعين، إضافة إلى النجم المصري مؤمن زكريا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، علماً بأن النجم المصري مؤمن زكريا قد شارك بصفة أساسية في المباراة منذ بدايتها.

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وجاءت هذه المباراة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، ليرفع بذلك فريق الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما استقر رصيد فريق تراكتور عند نقطتين فقط لا غير في المركز الأخير في الترتيب.

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