رسمياً: الفيفا يُهدد صلاح بالاستبعاد من مونديال روسيا المقبل

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عاشت الجماهير المصرية في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي على وقع صدمة كبيرة للغاية، وذلك بعدما قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإرسال خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي هدد فيه بدوره باستبعاد النجم محمد صلاح من قائمة الفراعنة في مونديال روسيا المقبل.

ويأتي ذلك التهديد من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم تواجد النجم محمد صلاح في يومين متتالين أثناء معسكر المنتخب الوطني المصري الماضي في دولة سويسرا، وحينها قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإرسال لجنة للكشف عن المنشطات في صفوف المنتخب المصري.

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ومن جانبها أشارت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتبر ما فعله محمد صلاح تهرباً من فحص المنشطات، على أن يتم أخذ العينة المطلوبة منه في الفترة القادمة في مدينة ليفربول دون أن يتم إعلامه بموعد قدوم اللجنة.

أما في حالة عدم تواجد النجم محمد صلاح في المرة الثانية التي سوف تُقرر فيها اللجنة إخضاع اللاعب لفحص المنشطات، حينها سوف يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم باستبعاد اللاعب بشكل رسمي من مونديال روسيا المقبل.