البدري يُطالب برحيل حمودي عن الأهلي الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد طالب برحيل اللاعب أحمد حمودي عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري سبق وأن أعطى فرصاً كثيرة للغاية لأحمد حمودي سواء في الموسم الحالي أو في الموسم الماضي، ولكن الأخير دائماً ما يُهدر هذه الفرص ويظهر في المباريات بشكل سلبي للغاية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري طلب من لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بوضع اللاعب على قائمة المغادرين للنادي، وذلك سواء عن طريق البيع النهائي أو حتى على سبيل الإعارة انطلاقاً من الموسم المقبل.

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