عروض مغرية لشيكابالا تُقربه من الاستمرار في الملاعب السعودية

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي أن النجم المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك والمعار حالياً لنادي الرائد السعودي، بات على مشارف البقاء مجدداً في الملاعب السعودية بسبب العروض المغرية التي انهالت عليه في الآونة الأخيرة.
حيث أشارت التقارير إلى أن كلاً من أندية الاتفاق والاتحاد قد دخلا في مفاوضات مبدئية مع النجم محمود عبد الرازق شيكابالا في الأيام القليلة الماضية، وذلك في إطار سعي كلاً منهما للتعاقد معه عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم محمود عبد الرازق شيكابالا مازال لم يتوصل إلى أي اتفاق رسمي مع أي نادي، وخاصة في ظل رغبته في الانتظار حتى نهاية مشوار المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل وتحديداً في حالة تم انضمامه إلى قائمة الفراعنة في المونديال.
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