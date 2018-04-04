عروض مغرية لشيكابالا تُقربه من الاستمرار في الملاعب السعودية

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي أن النجم المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك والمعار حالياً لنادي الرائد السعودي، بات على مشارف البقاء مجدداً في الملاعب السعودية بسبب العروض المغرية التي انهالت عليه في الآونة الأخيرة.

حيث أشارت التقارير إلى أن كلاً من أندية الاتفاق والاتحاد قد دخلا في مفاوضات مبدئية مع النجم محمود عبد الرازق شيكابالا في الأيام القليلة الماضية، وذلك في إطار سعي كلاً منهما للتعاقد معه عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم محمود عبد الرازق شيكابالا مازال لم يتوصل إلى أي اتفاق رسمي مع أي نادي، وخاصة في ظل رغبته في الانتظار حتى نهاية مشوار المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل وتحديداً في حالة تم انضمامه إلى قائمة الفراعنة في المونديال.

إقرأ أيضاً: البدري يُطالب برحيل حمودي عن الأهلي الصيف المقبل