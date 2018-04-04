اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدرب أجنبي في حالة رحيل كوبر بعد المونديال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قد استقر على تعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك في حالة رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد مونديال روسيا مباشرة.

حيث أشارت التقارير إلى أن المهندس هاني أبو ريدة سوف يعقد جلسة جديدة مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل، وذلك من أجل معرفة قراره النهائي بشأن استمراره مع المنتخب الوطني المصري من عدمه بعد المونديال.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الاتحاد المصري لكرة القدم يرغب في أن يكون المنتخب الوطني المصري جاهزاً بشكل مثالي بعد المونديال، وخاصة وأنه سوف يستأنف مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 انطلاقاً من شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2018.

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