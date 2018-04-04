إيهاب جلال يُعاند مرتضى منصور ويُصمم على ضم تراوري المقاصة

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بات مصمماً على ضم اللاعب إيريك تراوري من نادي مصر المقاصة في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن إيهاب جلال عقد جلسة خاصة مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وفي إطار هذه الجلسة جدد الكابتن إيهاب جلال رغبته في التعاقد مع اللاعب إيريك تراوري في الميركاتو الصيفي المقبل.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن إيهاب جلال طلب أيضاً من المستشار مرتضى منصور الدخول في مفاوضات مع الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم نادي الإسماعيلي، وذلك من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف فريق الزمالك.

إقرأ أيضاً: اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدرب أجنبي في حالة رحيل كوبر بعد المونديال