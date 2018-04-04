الأهلي يرصد رقماً قياسياً لضم لاعب وسط الأسيوطي الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد رصد رقماً قياسياً وذلك من أجل التعاقد مع متوسط ميدان نادي الأسيوطي سبورت في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي مستعد لدفع مبلغ 10 مليون جنيه مصري لإدارة نادي الأسيوطي سبورت، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب مهند لاشين متوسط ميدان نادي الأسيوطي سبورت خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن تحرك مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي تجاه اللاعب مهند لاشين، يأتي بناءً على رغبة كبيرة للغاية من جانب الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري الذي سبق وأن أعرب عن إعجابه الشديد بمستوى اللاعب في فترة سابقة.

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