تعرف على تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي

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تترقب جماهير كرة القدم حول العالم اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي المباراة المنتظرة التي سوف تجمع بين فريق ليفربول الإنجليزي وبين ضيفه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والتي تأتي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: لوريس كاريوس / ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون / جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

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