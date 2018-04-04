الصحف السعودية تُشيد بمؤمن زكريا بعد تأهل الأهلي لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

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أشادت العديد من الصحف السعودية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي بالنجم المصري مؤمن زكريا، وذلك بعدما ساهم الأخير في تألق فريقه الأهلي السعودي إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم أمس الثلاثاء على حساب ضيفه فريق تراكتور الإيراني بهدفين مقابل لا شئ، علماً بأن النجم المصري مؤمن زكريا قد سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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ومن جانبها قامت صحيفة “الرياضية السعودية” بنشر صورة في صحفتِها الرئيسية للنجم المصري مؤمن زكريا، وذلك تحت عنوان “الأهلي أقوى.. تصدر وعدى”، كما أضافت الصحيفة أيضاً: “اعتلى قمة مجموعته وتأهل إلى دور الاقصائيات حاملاً راية الكرة السعودية آسيوياً”.

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