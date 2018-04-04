اتحاد الكرة يؤكد بث مباريات مصر في كأس العالم مجاناً للمصريين

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي أن مباريات المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مونديال روسيا المقبل، سوف يتم بثها بشكل مجاني للجماهير المصرية والشعب المصري بأكمله.
فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم نجح في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل بث مباريات المنتخب الوطني المصري بشكل مجاني للمصريين.
وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد ثروت سويلم على أن الاتفاق ينص على أن يقوم التليفزيون المصري على التردد الأرضي بإذاعة المباريات الثلاثة فقط التي سوف يخوضها المنتخب الوطني المصري في دور المجموعات في مونديال روسيا المقبل.
كما أشار أيضاً إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم يُحاول أن يتوصل إلى اتفاق جديد يقضي بحصول التليفزيون المصري الأرضي على حقوق نقل بعض المباريات الأخرى في مونديال روسيا، وذلك لكي يتم بثها بشكل مجاني بدون تشفير للشعب المصري.
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