البدري يُفكر جدياً في التعاقد مع متوسط ميدان أفريقي تمهيداً لرحيل باكا

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بات يُفكر جدياً في التعاقد مع متوسط ميدان أفريقي في الصيف المقبل وذلك تمهيداً لرحيل الجنوب أفريقي باكا.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري يرغب في تدعيم خط وسط ميدان فريقه عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وخاصة في ظل رغبة فريق الأهلي في المنافسة بكل قوة على لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري مستعد للتضحية بلاعبه الجنوب أفريقي باكا، وذلك في سبيل التعاقد مع لاعب أجنبي جديد بدلاً منه في الميركاتو الصيفي المقبل، علماً بأن الحالة الوحيدة التي سوف يحتفظ فيها فريق الأهلي بلاعبه الجنوب أفريقي باكا، هي رحيل أحد اللاعبين الأجانب الثلاثة المتبقيين في الفريق.

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