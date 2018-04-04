موعد مباراة أرسنال وسيسكا موسكو بمشاركة “محمد النني” في الدوري الأوروبي الخميس 5/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال وسيسكا موسكو بمشاركة “محمد النني” في الدوري الأوروبي، يستقبل فريق أرسنال الإنجليزي نظيره فريق سيسكا موسكو الروسي في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أبريل الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة أرسنال وسيسكا موسكو

ستُقام مباراة أرسنال وسيسكا موسكو في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أبريل الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وسيسكا موسكو

ستكون مباراة أرسنال وسيسكا موسكو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

ترتيب أرسنال وسيسكا موسكو في الدوري الإنجليزي والروسي

يحتل فريق أرسنال حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 51 نقطة

يحتل فريق سيسكا موسكو حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الروسي مع امتلاكه في رصيده 44 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أرسنال الموسم الحالي

برايتون 1/2 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز

ميلان الإيطالي 2/0 ارسنال / الدوري الأوروبي

ارسنال 0/3 واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز

ارسنال 1/3 ميلان / الدوري الأوروبي

ارسنال 0/3 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

جدول مباريات أرسنال في شهر أبريل 2018

أرسنال / سيسكا موسكو / الدوري الأوروبي ، 5 أبريل 2018

أرسنال / ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 8 أبريل 2018

سيسكا موسكو / أرسنال / الدوري الأوروبي ، 12 أبريل 2018

نيوكاسل يونايتد / ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 15 أبريل 2018

ارسنال / وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 22 أبريل 2018

مانشستر يونايتد / ارسنال / الدوري الانجليزي الممتاز ، 29 أبريل 2018

مشوار فريق أرسنال في الدوري الأوروبي 2018

ارسنال 1/3 كولن الألماني / الجولة الأولى من دور المجموعات

باتي بوريسوف البيلاروسي 4/2 ارسنال / الجولة الثانية

النجم الأحمر الصربي 1/0 ارسنال / الجولة الثالثة

أرسنال 0/0 النجم الأحمر / الجولة الرابعة

كولن 0/1 ارسنال / الجولة الخامسة

أرسنال 0/6 باتي بوريسوف / الجولة السادسة

اوسترسوند السويدي 3/0 ارسنال / ذهاب دور ال32

ارسنال 2/1 اوسترسوند / إياب دور ال32

ميلان الإيطالي 2/0 ارسنال / ذهاب ثمن النهائي

ارسنال 1/3 ميلان / إياب ثمن النهائي

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال

خط الوسط: محمد النني / جاك ويلشير / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان / بيير إيميريك أوباميانغ

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت

المدرب: الفرنسي أرسين فينغر

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