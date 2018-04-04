المقاصة يقترب رسمياً من شراء جون أنطوي من الأهلي

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أكد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي اقتراب نادي مصر المقاصة من شراء المهاجم الغاني جون أنطوي بشكل نهائي ورسمي من النادي الأهلي في الأيام القليلة القادمة.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أكد اللواء محمد عبد السلام أن المهاجم الغاني جون أنطوي قام بالتوقيع على رغبة شخصية تُفيد بموافقته على البقاء مع نادي مصر المقاصة في السنوات القادمة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللواء محمد عبد السلام إلى أنه قد تم أيضاً إرسال خطاب رسمي إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل تفعيل بند الشراء بشكل نهائي في عقد إعارة اللاعب جون أنطوي مع نادي مصر المقاصة.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن الإعلان الرسمي عن حسم الصفقة سوف يتم بشكل رسمي في الفترة القليلة القادمة، علماً بأن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة سوف يقوم بدفع مبلغ 600 ألف دولار للنادي الأهلي مقابل تفعيل بند شراء عقد الغاني جون أنطوي بشكل نهائي.

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