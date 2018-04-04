موعد مباريات الدوري الأوروبي الخميس 5/4/2018 والقنوات الناقلة للمباريات

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يشهد مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أبريل الحالي إقامة مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد جميع هذه المباريات.

ومن المقرر أن يتم بث جميع المباريات عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، وذلك نظراً إلى كونها الناقل الحصري لجميع مباريات مسابقة الدوري الأوروبي والعديد من المسابقات الأخرى في كرة القدم.

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موعد مباراة أرسنال وسيسكا موسكو

ستُقام مباراة أرسنال الإنجليزي وسيسكا موسكو الروسي في مساء يوم الخميس على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة أرسنال وسيسكا موسكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، على أن يكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق هذه المباراة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي في مساء يوم الخميس على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، على أن يكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق هذه المباراة.

موعد مباراة لايبزيغ ومارسيليا

ستُقام مباراة لايبزيغ الألماني ومارسيليا الفرنسي في مساء يوم الخميس على ملعب ريد بول أرينا، وذلك في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة لايبزيغ ومارسيليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، على أن يكون المعلق نوفل الباشي هو معلق هذه المباراة.

موعد مباراة لاتسيو وسالزبورغ

ستُقام مباراة لاتسيو الإيطالي وسالزبورغ النمساوي في مساء يوم الخميس على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة لاتسيو وسالزبورغ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، على أن يكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق هذه المباراة.

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