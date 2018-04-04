تريزيجيه يؤازر صلاح قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

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حرص النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي على مؤازرة زميله في المنتخب الوطني المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين فريق ليفربول وبين ضيفه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في مساء اليوم الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

حيث قام النجم محمود حسن تريزيجيه بنشر صورة تجمعه مع محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وقام بالتعليق على هذه الصورة قائلاً: “أفضل لاعب في العالم محمد صلاح، بالتوفيق اليوم، فخر بلدي”.

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