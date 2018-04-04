رسمياً: برج العرب يستقبل مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي عن إقامة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ويأتي ذلك القرار بعدما تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً رسمياً من الجهات الأمنية، والتي وافقت بدورها على إقامة مباريات المارد الأحمر على ملعب برج العرب مع حضور أيضاً 15 ألف متفرج من جماهير النادي الأهلي في جميع المباريات.

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ومن المقرر أن يبدأ فريق الأهلي مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مطلع شهر مايو المقبل، وذلك حينما يواجه ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي ضمن مباريات المجموعة الأولى من المسابقة الأفريقية.

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