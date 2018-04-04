التعادل السلبي يحسم ديربي الغضب بين ميلان وإنتر

Advertisements

حسم التعادل السلبي بدون أهداف ديربي الغضب بين فريق ميلان وبين ضيفه فريق إنتر، وذلك في المباراة التي جمعت بين الجارين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو.

وعلى الرغم من الفرص الكثيرة التي سنحت أمام كلاً من الفريقين، إلا أن نتيجة التعادل سيطرت في نهاية المطاف على واقع ديربي مدينة ميلانو، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

Advertisements

وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق ميلان رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما رفع فريق إنتر رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً وعن الجولة ذاتها، حقق فريق بينيفينتو فوزاً مفاجئاً على حساب ضيفه فريق هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، كما حقق فريق تورينو الفوز على حساب ضيفه فريق كروتوني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما اكتفى فريق كييفو فيرونا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق ساسولو.

إقرأ أيضاً: رسمياً: برج العرب يستقبل مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا