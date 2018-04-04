البدري يجد البديل الأمثل لتعويض رحيل السعيد في الملاعب السعودية

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وجد البديل الأمثل، وذلك من أجل تعويض رحيل النجم عبد الله السعيد عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري قد اتفق مع جهازه المعاون على عودة النجم صالح جمعة إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك على الرغم من عدم انتهاء فترة إعارته مع نادي الفيصلي السعودي والتي سوف تنتهي مع نهاية الموسم المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري سوف يُبلغ لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بقراره النهائي خلال الأيام القليلة القادمة، وخاصة في ظل إصرار مجلس إدارة النادي الأهلي على بيع النجم عبد الله السعيد عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة بسبب أزمة توقيعه مع نادي الزمالك.

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