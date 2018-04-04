صدمة في الشارع المصري بعد إصابة صلاح أمام مانشستر سيتي

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تعرض الشارع المصري والوسط الرياضي المصري بأكمله منذ قليل إلى صدمة كبرى، وذلك بعدما تعرض الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى الإصابة، وذلك أثناء مشاركته أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من أن الفرعون المصري محمد صلاح تألق بشكل ملفت للغاية في شوط المباراة الأول، وذلك من خلال تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه ومن ثم صناعة الهدف الثالث لزميله السنغالي ساديو ماني، علماً بأن فريق ليفربول أنهى الشوط الأول متفوقاً بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

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وفي مطلع شوط المباراة الثاني شعر الفرعون المصري محمد صلاح ببعض الألم في العضلة الضامة، مما جعله مضطراً لمغادرة أرض الملعب مصاباً وسط حالة من القلق من جانب جماهير نادي ليفربول وأيضاً من جانب الجماهير المصري خوفاً من مدة غيابه عن الملاعب قبل موعد مونديال روسيا المقبل.

ومن المقرر أن يخضع الفرعون المصري محمد صلاح إلى الفحوصات الطبية اللازمة من أجل تحديد مدى حجم إصابته، علماً بأن الإصابة من الممكن أن تكون إما شد في العضلة الضامة مما يعني غيابه فترة قصيرة عن الملاعب، وإما تمزق في العضلة الضامة وحينها سوف تكون فترة غيابه طويلة عن الملاعب.

ويترقب الشارع المصري بأكمله البيان الرسمي الذي سوف يقوم نادي ليفربول بإصداره إما في مساء اليوم أو في صباح يوم غداً الخميس، وذلك من أجل معرفة طبيعة الإصابة التي تعرض لها الفرعون المصري المتألق محمد صلاح، والذي يحمل بدوره كل آمال الجماهير المصرية في مونديال روسيا المقبل بعد شهرين ونصف تقريباً من الآن.

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