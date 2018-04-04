ليفربول يصدم مانشستر سيتي بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

Advertisements

حسم فريق ليفربول الإنجليزي القمة عقب فوزه على حساب ضيفه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من الفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقة الثانية عشر، إضافة إلى الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة العشرين، وأيضاً السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الحادية والثلاثين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم العاشر من عمر الشهر الحالي أيضاً على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

إقرأ أيضاً: صدمة في الشارع المصري بعد إصابة صلاح أمام مانشستر سيتي