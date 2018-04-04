برشلونة يضع قدماً في نصف نهائي دوري الأبطال برباعية في مرمى روما

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حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من الإيطالي دانييلي دي روسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة والثلاثين، إضافة إلى اليوناني كوستاس مانولاس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة والخمسين والإسباني جيرارد بيكيه في الدقيقة التاسعة والخمسين وأيضاً الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة السابعة والثمانين.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق روما فقد سجله البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة الثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، على أن تُقام مباراة الإياب في يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم العاشر من الشهر الحالي أيضاً على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

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