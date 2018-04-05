الشاطر يُفجر مفاجأة كبرى ويؤكد اقتراب انتقال نجم الزمالك للأهلي خلال ساعات

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قام الكابتن إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي سابقاً والإعلامي الرياضي حالياً بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي، وذلك بعدما أكد اقتراب انتقال نجم الزمالك إلى صفوف النادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة.

حيث قام الكابتن إسلام الشاطر بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “الصفقة الخاصة بالنادي الأهلي هي طارق حامد، الساعات القادمة قد تشهد مفاجأة بانتقال طارق حامد للنادي الأهلي بعد سداد الشرط الجزائي”.

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وكان الكابتن إسلام الشاطر قد أشار منذ يومين في برنامجه “اكسترا تايم” المذاع عبر شاشة قناة سي بي سي اكسترا، أن النادي الأهلي سوف يتعاقد مع صفقة مدوية في الفترة القادمة، وذلك رداً على حصول نادي الزمالك على توقيع النجم عبد الله السعيد في نهاية شهر فبراير الماضي.

وعلى الرغم من أن النجم طارق حامد قد جدد عقده منذ أيام قليلة فقط أو تحديداً قبل فترة التوقف الدولي الماضية مع نادي الزمالك، إلا أن الكابتن إسلام الشاطر أكد بأن النادي الأهلي سوف يحسم الصفقة من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة صراعاً شرساً بين كلاً من الغريمين الأهلي والزمالك، وخاصة حينما يتم فتح باب سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في إطار سعي كلاً منهما للتعاقد مع أقوى اللاعبين من أجل المنافسة بقوة على كل الألقاب الممكنة.

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