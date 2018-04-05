رامي ربيعة يواصل رحلة علاجه اليوم في ألمانيا وسط ترقب جماهير الأهلي

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يواصل النجم المصري رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أبريل الحالي رحلة علاجه في دولة ألمانيا، وذلك في إطار سعيه للتعافي من الإصابة التي تعرض لها منذ شهر نوفمبر من العام الماضي 2017.

ومن المقرر أن يخضع النجم رامي ربيعة اليوم إلى فحص طبي جديد، وذلك من أجل الكشف أخيراً عن موعد عودته إلى العاصمة المصرية القاهرة من جديد بعد غياب طويل، على أن يتم تحديد أيضاً موعد بدء المرحلة التأهيلية من العلاج إضافة إلى موعد مشاركته من جديد في التدريبات الجماعية رفقة زملائه.

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ولم يتمكن النجم رامي ربيعة من المشاركة بشكل طبيعي على الإطلاق مع فريق الأهلي منذ شهر نوفمبر من العام الماضي 2017، وذلك بسبب تعرضه إلى إصابة بتمزق في العضلة الضامة مما جعله يغيب مدة طويلة للغاية عن الملاعب سواء رفقة فريق الأهلي أو حتى رفقة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم.

ومن جانبه يأمل الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي أن يستعيد خدمات النجم رامي ربيعة في أقرب فرصة ممكنة، وخاصة قبل انطلاقة مشوار المارد الأحمر في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، وذلك نظراً لكون اللاعب يُعتبر أحد الركائز الأساسية في الخط الدفاعي لفريق الأهلي.

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