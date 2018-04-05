إيهاب جلال يتجه لإجراء تعديلات بالجملة على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أبريل الحالي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتجه لإجراء العديد من التعديلات على تشكيلة فريقه في المباراة القادمة أمام نظيره فريق مصر المقاصة.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن إيهاب جلال ينوي إصلاح الأخطاء التي ظهرت على فريقه بشكل واضح، وذلك بعد الخسارة الماضية التي تعرض لها أبناء القلعة البيضاء خارج أرضهم على يد فريق الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الإسماعيلية.

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كما اضافت التقارير أيضاً أن هذه الخسارة جعلت الكابتن إيهاب جلال مضطراً لمراجعة حساباته الفنية من جديد بشكل سريع، وخاصة وأن فريق الزمالك لا يوجد أمامه أي مجال لخسارة أي نقطة جديدة فيما تبقى من مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ولعل ما يُزيد من حجم الضغوطات أكثر على فريق الزمالك، هو ابتعاد فريق الإسماعيلي بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، علماً بأن كلاً منهما يرغب في الظفر بوصافة الترتيب من أجل التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة فريق الزمالك في المباراة القادمة له أمام فريق مصر المقاصة، عودة كلاً من الثلاثي محمود علاء وأيمن حفني إضافة إلى محمد إبراهيم إلى التشكيلة الأساسية من جديد بعد الغياب في المباريات الماضية.

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