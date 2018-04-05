احتفالية كبرى من بريزنتيشن بالأهلي بسبب الدوري رقم 40

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أكد عمرو وهبي نائب رئيس شركة بريزنتيشن “الشركة الراعية للدوري المصري الممتاز” اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أبريل الحالي، أنه قد تجهيز احتفالية كبرى للنادي الأهلي في الفترة القادمة، وذلك بسبب تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي وهو اللقب رقم 40 له في تاريخ المسابقة.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في صباح اليوم الخميس عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد عمرو وهبي أن احتفالية بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي سوف تختلف تماماً عن الاحتفالية التي تم تنظيمها في الموسم الماضي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد عمرو وهبي على أن درع الدوري المصري سوف يتم تسليمه إلى النادي الأهلي في خلال هذه الاحتفالية الكبيرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يعلم على الإطلاق الشكل الجديد لدرع الدوري المصري الممتاز، والذي أعلن عنه في الفترة السابقة ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان فريق الأهلي قد حسم أمر لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي قبل فترة التوقف الدولي الماضية مباشرة، وذلك حينما فاز على حساب فريق إنبي بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما جعله يفوز باللقب للموسم الثالث له على التوالي وللمرة رقم 40 له في تاريخ المسابقة كلها في إنجاز غير مسبوق في كرة القدم المصرية.

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