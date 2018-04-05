الخطيب يحسم الجدل حول مشاركة عبد الله السعيد مجدداً مع الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أبريل الحالي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً ورئيس لجنة الكرة بالنادي أيضاً، قد حسم كل الجدل وذلك بخصوص مشاركة النجم عبد الله السعيد من جديد مع المارد الأحمر.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن محمود الخطيب نفى نهائياً فكرة العفو عن النجم عبد الله السعيد، وذلك بعدما قام بالتوقيع على عقد انضمامه إلى نادي الزمالك في نهاية شهر فبراير الماضي، مما جعله مهدداً بالإيقاف لمدة قد تصل إلى 8 أشهر بسبب التوقيع لناديين في وقت واحد.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب متعجب بشدة من العديد من الأنباء التي صدرت في الآونة الأخيرة من طرف العديد من وسائل الإعلام والصحف المصرية، وذلك حول قيام النادي الأهلي بتأهيل النجم عبد الله السعيد من خلال إشراكه في المباريات حتى يكون جاهزاً للمشاركة مع المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب شدد على أن قيم ومبادئ النادي الأهلي أكبر من أي لاعب أو أي بطولة، كما شدد أيضاً على أن النجم عبد الله السعيد سوف يظل تحت عقوبة التجميد حتى نهاية الموسم الحالي، ومن ثم سوف يتم بيعه أو إعارته بسبب العروض التي سوف تصل له في الفترة القادمة عقب نهاية الموسم مباشرة.

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