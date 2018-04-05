محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

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واصل الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عملية تحطيم الأرقام القياسية من جديد مع نادي ليفربول، وذلك بعدما ساهم في فوز فريقه في مساء يوم أمس الأربعاء على حساب ضيفه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ومن جانبه نجح الفرعون المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه في المباراة، ومن ثم صنع الهدف الثالث لزميله السنغالي ساديو ماني، قبل أن يخرج مصاباً في مطلع الشوط الثاني بعد إصابته ببعض الألم في العضلة الضامة.

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وعلى إثر ذلك التألق الملفت للغاية نجح الفرعون المصري محمد صلاح في رفع رصيد أهدافه في الموسم الحالي 2017 / 2018 إلى 41 هدفاً، وذلك سواء مع فريقه ليفربول أو حتى مع المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم.

كما نجح أيضاً في تسجيل أول هدف لمصلحة فريق ليفربول في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك لأول مرة منذ عام 2009 حينما سجل الهولندي ديرك كاوت هدفاً حينها في شباك فريق تشيلسي الإنجليزي، أما الإنجاز الأبرز فهو اعتباره أول لاعب مصري في التاريخ يُسجل هدفاً في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على مدار تاريخ البطولة.

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