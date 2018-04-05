الصحف الإنجليزية تمدح محمد صلاح بعد تألقه الساحر في دوري الأبطال

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تصدر الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي من جديد أغلفة الصحف الإنجليزية، وذلك بعد تألقه بشكل ملفت للغاية في مساء يوم أمس الأربعاء حينما ساهم في فوز فريقه العريض على حساب ضيفه فريق مانشستر الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ولا تُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها الفرعون المصري محمد صلاح أغلفة الصحف الإنجليزية في الموسم الحالي، وخاصة في ظل تألقه بشكل دائم منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة في كل مباراة يُشارك فيها مع فريق ليفربول.

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وكعادته لم يكتفِ الفرعون المصري محمد صلاح بالمشاهدة فقط حينما اكتسح فريقه ضيفه فريق مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، حيث سجل الفرعون المصري محمد صلاح أولى الأهداف لمصلحة فريقه، كما صنع أيضاً الهدف الثاني والذي سجله السنغالي ساديو ماني في ليلة ساحرة في ملعب أنفيلد رود.

وبكل تأكيد لن يكون أمراً مفاجئاً على الإطلاق في حالة نجح فريق ليفربول في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، أو حتى نجح في الوصول إلى المباراة النهائية في مدينة كييف على الأراضي الأوكرانية، علماً بأن جماهير نادي ليفربول باتت تحلم الآن بأن يقود الفرعون المصري محمد صلاح الفريق للفوز باللقب السادس له في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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