اليويفا يختار صلاح ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال

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اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الفرعون المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين، وذلك من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء جميع مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في مساء يوم أمس الأربعاء.

ويأتي ذلك الاختيار للفرعون المصري محمد صلاح بعد تألقه الساحر في فوز فريقه العريض على حساب ضيفه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، حيث سجل النجم المصري الهدف الأول لمصلحة فريقه، ومن ثم قام بصناعة الهدف الثالث لزميله السنغالي ساديو ماني.

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وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفرعون المصري محمد صلاح سوف يجد منافسة في غاية الشراسة على هذه الجائزة الفردية، وذلك بسبب اختيار الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني ضمن قائمة المرشحين للفوز بها أيضاً.

حيث سجل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في شباك فريق يوفنتوس الإيطالي، علماً بأن الهدف الثاني كان خيالياً للغاية مما أجبر جماهير نادي السيدة العجوز على التصفيق بشدة للدون كريستيانو رونالدو بعد الهدف مباشرة.

وقد ضمت قائمة المرشحين أيضاً كلاً من الإسباني جيرار بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني، إضافة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، علماً بأن الاتحاد الأوروبي قام بفتح باب التصويت للجماهير من أجل اختيار النجم الفائز بالجائزة، لذا يُمكن للجماهير أن تقوم بالتصويت من هنا.

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