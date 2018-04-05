الإعارة مع أحقية الشراء تُقرب السعيد من الأهلي السعودي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أبريل الحالي أن أزمة النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باتت على مشارف الانتهاء بشكل رسمي من خلال انتقال اللاعب إلى صفوف نادي الأهلي السعودي.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي الأهلي السعودي نجحت في التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع النجم عبد الله السعيد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن نادي الأهلي السعودي سوف يتعاقد مع النجم عبد الله السعيد لمدة موسم واحد فقط لا غير على سبيل الإعارة، وإضافة لذلك أيضاً سوف يتواجد في العقد بند يُعطي النادي الأهلي السعودي أحقية شراء النجم عبد الله السعيد بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الأول له في الملاعب السعودية.

ولا يزال الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة بنجاح معلقاً من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي، وخاصة في ظل الصراع الشرس من طرف العديد من أندية الخليج من أجل ضم عبد الله السعيد في الصيف المقبل، وهو ما قد يمنح النادي الأهلي عرضاً أفضل في الفترة القادمة مع العلم بأن الموسم الحالي سوف ينتهي تحديداً في منتصف شهر مايو المقبل.

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