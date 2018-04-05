صلاح ورونالدو يقودان التشكيلة المثالية لذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

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أسفر التألق الملفت للغاية الذي ظهر به الفرعون المصري محمد صلاح في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي مع فريقه ليفربول الإنجليزي، عن تواجده ضمن التشكيلة المثالية لمباريات ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي اختارها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح قد ساهم بشكل ملحوظ للغاية في الفوز الذي حققه فريقه ليفربول على حساب ضيفه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، حيث سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول لمصلحة فريق الريدز ثم قام بصناعة الهدف الثالث لزميله السنغالي ساديو ماني.

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وقد جاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس / ليفربول الإنجليزي

خط الدفاع: داني كارفاخال / ريال مدريد الإسباني ، جيرارد بيكيه / برشلونة الإسباني ، مارسيلو / ريال مدريد الإسباني

خط الوسط: بابلو سارابيا / إشبيلية الإسباني ، أليكس أوكسليد تشامبرلين / ليفربول الإنجليزي ، تياغو ألكانتارا / بايرن ميونخ الألماني ، فرانك ريبيري / بايرن ميونخ الألماني

خط الهجوم: محمد صلاح / ليفربول الإنجليزي ، كريستيانو رونالدو / ريال مدريد الإسباني ، لويس سواريز / برشلونة الإسباني

هذا ومن المقرر أن تُقام مباريات إياب الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأوروبية في يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على أن تُقام قرعة الدور نصف النهائي في يوم الجمعة من الأسبوع المقبل أيضاً.

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