مرتضى منصور يوجه ضربة قوية للأهلي بعد أنباء تعاقد الأخير مع طارق حامد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أبريل الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد أغلق الباب نهائياً في وجه النادي الأهلي، وذلك بخصوص أنباء تعاقد الأخير مع نجم الزمالك المخضرم طارق حامد.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إلغاء قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم طارق حامد، وهو ما يُغلق الباب تماماً في وجه النادي الأهلي وتحديداً عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم طارق حامد بدوره قد نفى نهائياً الأنباء التي وردت منذ مساء يوم أمس الأربعاء حول توقيعه مع النادي الأهلي، علماً بأن النجم طارق حامد كان قد جدد عقده مع نادي الزمالك قبل فترة التوقف الدولي الماضية مباشرة.

ومن جانبه كان الكابتن إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي سابقاً والإعلامي الرياضي حالياً، هو من أكد في مساء يوم أمس الأربعاء اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع النجم طارق حامد، علماً بأن النادي الأهلي لم يؤكد بدوره هذه الأنباء بأي شكل من الأشكال من الناحية الرسمية.

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