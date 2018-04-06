الأهلي يستعد للدخول في صراع شرس مع الزمالك لضم لاعب مفاجأة الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي أن النادي الأهلي يستعد للدخول في صراع شرس للغاية مع غريمه التقليدي نادي الزمالك، وذلك من أجل التعاقد مع لاعب مفاجأة في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن النادي الأهلي قد وضع البوركيني إيريك تراوري متوسط ميدان نادي مصر المقاصة ضمن حساباته، وذلك من أجل التعاقد معه بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن دخول النادي الأهلي في هذه الصفقة، يأتي بناءً على رغبة كبيرة للغاية من طرف الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، والذي يرغب بدوره في تعويض الرحيل المرتقب للنجم عبد الله السعيد إضافة إلى اعتزال النجم المخضرم حسام غالي.

ولعل ما سيُشعل الصراع أكثر أن نادي الزمالك هو أيضاً يرغب في التعاقد مع اللاعب البوركيني، وخاصة بعدما أكد الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك على أهمية تواجد اللاعب إيريك تراوري ضمن صفوف فريقه، وذلك نظراً إلى صغر سنه في المقام الأول إضافة إلى الإمكانيات الفنية المميزة التي يتمتع بها.