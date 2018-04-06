موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي اليوم الجمعة 6/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي، يستقبل فريق سانت إيتيان نظيره فريق باريس سان جيرمان في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي جوفروا جيشار، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي على ملعب جوفروا جيشار، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

ترتيب باريس سان جيرمان وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي

يحتل فريق باريس سان جيرمان حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 83 نقطة

يحتل فريق سانت إيتيان حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 42 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق باريس سان جيرمان الموسم الحالي

باريس سان جيرمان 2/1 ريال مدريد الإسباني / دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان 0/5 ميتز / الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 1/2 أنجيه / الدوري الفرنسي

نيس 2/1 باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 0/3 موناكو / كأس الرابطة الفرنسية

جدول مباريات باريس سان جيرمان في شهر أبريل 2018

سانت إيتيان / باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي ، 6 أبريل 2018

باريس سان جيرمان / موناكو / الدوري الفرنسي ، 15 أبريل 2018

كُان / باريس سان جيرمان / كأس فرنسا ، 18 أبريل 2018

بوردو / باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي ، 22 أبريل 2018

باريس سان جيرمان / جانجون / الدوري الفرنسي ، 28 أبريل 2018

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: داني ألفيس / تياغو سيلفا / ماركينيوس / يوري بيرشيش

خط الوسط: تياغو موتا / أدريان رابيو / يوليان دراكسلر

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / كيليان مبابي / إدينسون كافاني

المدرب: الإسباني أوناي إيمري

نتائج أخر 5 مباريات لفريق سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون 1/1 سانت إيتيان

سانت إيتيان 2/2 ديجون

رين 1/1 سانت إيتيان

سانت إيتيان 0/2 جانجون

نانت 3/0 سانت إيتيان

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان

نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق سانت إيتيان في 6 مباريات من أصل المباريات ال7 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك لم يعرف فريق سانت إيتيان طعم الانتصار على الإطلاق، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة واحدة فقط لا غير

نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق سانت إيتيان في 23 مباراة سابقة من أصل المباريات ال41 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق سانت إيتيان في تحقيق الانتصار في 7 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 11 مباراة أخرى

نجح فريق باريس سان جيرمان في تسجيل 74 هدفاً في شباك فريق سانت إيتيان في آخر 41 مباراة جمعت بينهما، بينما نجح فريق سانت إيتيان في تسجيل 31 هدفاً في شباك الفريق الباريسي

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