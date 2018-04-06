موعد مباراة الرائد والفيحاء بمشاركة “شيكابالا” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 6/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الرائد والفيحاء بمشاركة “محمود عبد الرازق شيكابالا” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الفيحاء نظيره فريق الرائد في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي على ملعب الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الرائد والفيحاء

ستُقام مباراة الرائد والفيحاء في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي على ملعب الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة 19:40 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 20:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الرائد والفيحاء

ستكون مباراة الرائد والفيحاء منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثالثة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق سمير المعيرفي هو معلق المباراة.

ترتيب الرائد والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

يحتل فريق الرائد حالياً المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 20 نقطة

يحتل فريق الفيحاء المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 32 نقطة

نتائج أخر 8 مباريات لفريق الرائد في الدوري السعودي للمحترفين

التعاون 2/2 الرائد

الهلال 1/2 الرائد

الشباب 0/0 الرائد

الرائد 1/3 الباطن

الرائد 1/0 الاتفاق

النصر 3/4 الرائد

أُحد 3/1 الرائد

الرائد 3/0 الأهلي

نتائج أخر 8 مباريات لفريق الفيحاء الموسم الحالي

الفيحاء 2/2 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين

الفيحاء 0/2 القادسية / الدوري السعودي للمحترفين

الاتفاق 1/1 الفيحاء / الدوري السعودي للمحترفين

الفيحاء 1/1 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين

الفيحاء 2/2 الأهلي وفاز فريق الأهلي بركلات الترجيح / كأس خادم الحرمين الشريفين

الفتح 2/3 الفيحاء / الدوري السعودي للمحترفين

أُحد 3/2 الفيحاء / الدوري السعودي للمحترفين

الشباب 0/0 الفيحاء / الدوري السعودي للمحترفين

جدول مباريات الرائد في شهر أبريل 2018

الفيحاء / الرائد / الدوري السعودي للمحترفين ، 6 أبريل 2018

الرائد / الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين ، 12 أبريل 2018

جدول مباريات الفيحاء في شهر أبريل 2018

الفيحاء / الرائد / الدوري السعودي للمحترفين ، 6 أبريل 2018

الباطن / الفيحاء / الدوري السعودي للمحترفين ، 12 أبريل 2018

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الرائد والفيحاء

نجح فريق الرائد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الفيحاء في 5 مباريات من أصل المباريات ال5 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك لم يعرف فريق الفيحاء طعم الانتصار على الإطلاق في أي مباراة

نجح فريق الرائد في تسجيل 10 أهداف في شباك فريق الفيحاء في آخر 5 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الفيحاء في تسجيل هدف واحد فقط لا غير في شباك فريق الرائد في نفس عدد المباريات

يُعتبر التشيلي روني فيرنانديز هو هداف فريق الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 12 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر السنغالي إسماعيل بانغورا هو هداف فريق الرائد في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه ن

نجح فريق الرائد في تسجيل 37 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 49 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في مباراتين فقط لا غير

نجح فريق الفيحاء في تسجيل 32 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 36 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 6 مباريات

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