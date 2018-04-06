أبو ريدة يواصل الضغط على الأهلي لتجهيز السعيد للمونديال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لا يزال يواصل الضغط على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل تجهيز النجم عبد الله السعيد للمونديال.

حيث أشارت التقارير إلى أن المهندس هاني أبو ريدة قد دخل في اتصالات مكثفة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك من أجل حل أزمة النجم عبد الله السعيد وعدم تجميد اللاعب على مقاعد البدلاء حتى نهاية الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المهندس هاني أبو ريدة لا يرغب أن يتأثر النجم عبد الله السعيد سواء من الناحية النفسية أو حتى من الناحية البدنية والفنية، وذلك حتى يكون جاهزاً من أجل المشاركة مع المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مونديال روسيا المقبل.

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