موعد مباراة التعاون والشباب بمشاركة “الحضري” و”متعب” و”بركات” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 6/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة التعاون والشباب بمشاركة “الحضري” و”متعب” و”بركات” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق التعاون نظيره فريق الشباب في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي على ملعب الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة التعاون والشباب

ستُقام مباراة التعاون والشباب في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي على ملعب الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة 19:40 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 20:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة التعاون والشباب

ستكون مباراة التعاون والشباب منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثانية هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السعودي حماد العنزي هو معلق المباراة.

ترتيب التعاون والشباب في الدوري السعودي للمحترفين

يحتل فريق التعاون حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 31 نقطة

يحتل فريق الشباب حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 30 نقطة

نتائج أخر 8 مباريات لفريق التعاون في الدوري السعودي للمحترفين

التعاون 2/2 الرائد

التعاون 0/1 النصر

الفيصلي 1/0 التعاون

أُحد 0/1 التعاون

التعاون 1/1 القادسية

الأهلي 1/5 التعاون

الاتحاد 5/2 التعاون

التعاون 2/1 الباطن

جدول مباريات التعاون في شهر أبريل 2018

التعاون / الشباب / الدوري السعودي للمحترفين ، 6 أبريل 2018

الاتفاق / التعاون / الدوري السعودي للمحترفين ، 12 أبريل 2018

نتائج أخر 8 مباريات لفريق الشباب الموسم الحالي

الأهلي 2/3 الشباب / الدوري السعودي للمحترفين

الشباب 0/0 الرائد / الدوري السعودي للمحترفين

الفتح 0/1 الشباب / الدوري السعودي للمحترفين

الشباب 2/1 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد 1/3 الشباب / كأس خادم الحرمين الشريفين

الشباب 0/3 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين

النصر 0/1 الشباب / الدوري السعودي للمحترفين

الشباب 0/0 الفيحاء / الدوري السعودي للمحترفين

جدول مباريات الشباب في شهر أبريل 2018

التعاون / الشباب / الدوري السعودي للمحترفين ، 6 أبريل 2018

الفيصلي / الشباب / الدوري السعودي للمحترفين ، 12 أبريل 2018

تشكيلة فريق التعاون المتوقعة في المباراة

عصام الحضري / ريكاردو ماتشادو / إبراهيم الزبيدي / عبدالله الشمري / جهاد الحسين / عبدالمجيد الرويلي / أدريان بوبا / ريان الموسى / عبدالعزيز البيشي / عبدالفتاح محمد أدم / عماد متعب

المدرب: البرتغالي جوزيه جوميش

تشكيلة فريق الشباب المتوقعة في المباراة

فاروق بن مصطفى / محمد سالم / صالح / سعد عبدالأمير / عمرو بركات / مؤيد اللافي / عبدالوهاب جعفر / عبدالله الخيبري / تركي آل عمار / سيباستيان أوبيلا / مهدي بن يطو

المدرب: السعودي خالد القرني

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة التعاون والشباب

نجح فريق التعاون في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الشباب في 4 مباريات من أصل المباريات ال7 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الشباب في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين

نجح فريق التعاون في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الشباب في 6 مباريات سابقة من أصل المباريات ال17 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الشباب في تحقيق الانتصار في 8 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 3 مباريات أخرى

نجح فريق التعاون في تسجيل 26 هدفاً في شباك فريق الشباب في آخر 17 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الشباب في تسجيل 25 هدفاً في شباك فريق التعاون في نفس عدد المباريات

يُعتبر السعودي ناصر الشمراني هو هداف فريق الشباب في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه

نجح فريق التعاون في تسجيل 39 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 32 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 6 مباريات

نجح فريق الشباب في تسجيل 33 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 32 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 5 مباريات

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