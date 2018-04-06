موعد مباراة الاتحاد والاتفاق بمشاركة “كهربا” و”الشيخ” و”حسين السيد” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 6/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاتحاد والاتفاق بمشاركة “كهربا” و”الشيخ” و”حسين السيد” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الاتحاد نظيره فريق الاتفاق في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق

ستُقام مباراة الاتحاد والاتفاق في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في تمام الساعة 19:40 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 20:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق

ستكون مباراة الاتحاد والاتفاق منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عيسى الحربين هو معلق المباراة.

وستكون مباراة الاتحاد والاتفاق منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة.

ترتيب الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

يحتل فريق الاتحاد حالياً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 30 نقطة

يحتل فريق الاتفاق حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 33 نقطة

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الاتحاد الموسم الحالي

القادسية 0/0 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد 0/0 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد 1/3 الشباب / كأس خادم الحرمين الشريفين

الشباب 0/3 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد 5/2 التعاون / الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد 3/1 النصر / الدوري السعودي للمحترفين

الباطن 6/2 الاتحاد / كأس خادم الحرمين الشريفين

جدول مباريات الاتحاد في شهر أبريل 2018

الاتحاد / الاتفاق / الدوري السعودي للمحترفين ، 6 أبريل 2018

الرائد / الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين ، 12 أبريل 2018

الاتحاد / الفيصلي / كأس خادم الحرمين الشريفين ، 20 أبريل 2018

تشكيلة فريق الاتحاد المتوقعة في المباراة

فواز القرني / عدنان فلاتة / أحمد عسيري / زياد الشافعي / طارق محمد / كارلوس فيلانويفا / فهد الأنصاري / محمود عبد المنعم كهربا / عمر المزعل / أحمد العكايشي / عبدالرحمن الغامدي

المدرب: التشيلي خوسيه لويس سيرا

نتائج أخر 8 مباريات لفريق الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

الباطن 1/1 الاتفاق

الاتفاق 1/2 الفتح

الاتفاق 1/1 الفيحاء

الرائد 1/0 الاتفاق

القادسية 2/1 الاتفاق

الاتفاق 2/3 أُحد

الاتفاق 0/0 الفيصلي

الاتفاق 1/2 الهلال

جدول مباريات الاتفاق في شهر أبريل 2018

الاتحاد / الاتفاق / الدوري السعودي للمحترفين ، 6 أبريل 2018

الاتفاق / التعاون / الدوري السعودي للمحترفين ، 12 أبريل 2018

تشكيلة فريق الاتفاق المتوقعة في المباراة

رايس مبولحي / أحمد إبراهيم خلف / حسين السيد / علي الخيبري / علي عبدالله الهزازي / سعد الخيري / فيليب كيش / أحمد الشيخ / ليبان عبدي / محمد الكويكبي / عبدالرحمن العبود

المدرب: السعودي سعد الشهري

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الاتحاد والاتفاق

نجح فريق الاتحاد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الاتفاق في 5 مباريات سابقة من أصل المباريات ال7 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك لم يعرف فريق الاتفاق طعم الانتصار على الإطلاق، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين

نجح فريق الاتحاد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الاتفاق في 12 مباراة سابقة من أصل المباريات ال25 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الاتفاق في تحقيق الانتصار في 4 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 9 مباريات أخرى

نجح فريق الاتحاد في تسجيل 47 هدفاً في شباك فريق الاتفاق في آخر 25 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الاتفاق في تسجيل 30 هدفاً في شباك فريق الاتحاد في نفس عدد المباريات

يُعتبر التونسي أحمد العكايشي هو هداف فريق الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر السعودي هزاع الهزاع هو هداف فريق الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه

نجح فريق الاتحاد في تسجيل 29 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 36 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 5 مباريات

نجح فريق الاتفاق في تسجيل 32 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 40 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 3 مباريات فقط لا غير

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