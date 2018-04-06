موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الانجليزي السبت 7/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق إيفرتون جاره فريق ليفربول في ديربي الميرسيسايد في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب غوديسون بارك في مدينة ليفربول، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

ستُقام مباراة ليفربول وإيفرتون في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب غوديسون بارك في مدينة ليفربول، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون

ستكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق ليفربول حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 66 نقطة

يحتل فريق إيفرتون حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 40 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ليفربول الموسم الحالي

ليفربول 0/0 بورتو البرتغالي / دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد 1/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 0/5 واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس 2/1 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 0/3 مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا

جدول مباريات ليفربول في شهر أبريل 2018

إيفرتون / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 7 أبريل 2018

مانشستر سيتي / ليفربول / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018

ليفربول / بورنموث / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 14 أبريل 2018

وست بروميتش ألبيون / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 22 أبريل 2018

ليفربول / ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 28 أبريل 2018

تشكيلة ليفربول المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو

المدرب: الألماني يورغن كلوب

نتائج أخر 5 مباريات لفريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

واتفورد 0/1 إيفرتون

بيرنلي 1/2 إيفرتون

إيفرتون 0/2 برايتون

ستوك سيتي 2/1 إيفرتون

إيفرتون 3/1 مانشستر سيتي

تشكيلة فريق إيفرتون المتوقعة في المباراة

جوردان بيكفورد / فيل / ليتون بينز / سيموس كولمان / مايكل كين / مورجان شنايدرلين / واين روني / ثيو والكوت / جينك توسن / يانيك بولاسي / دومينيك كالفيرت لوين

المدرب: الإنجليزي سام الاردايس

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ليفربول وإيفرتون

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب جاره فريق إيفرتون في 4 مباريات سابقة من أصل المباريات ال7 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك لم يعرف إيفرتون طعم الانتصار على الإطلاق في أي مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 3 مباريات أخرى

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب جاره فريق إيفرتون في 75 مباراة سابقة من أصل المباريات ال 189 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق إيفرتون في تحقيق الانتصار في 52 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 62 مباراة أخرى

نجح فريق ليفربول في تسجيل 265 هدفاً في شباك جاره فريق إيفرتون في آخر 189 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق إيفرتون في تسجيل 211 هدفاً في شباك جاره فريق ليفربول في نفس عدد المباريات

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 29 هدفاً لمصلحة فريقه، كما يُعتبر اللاعب ذاته أيضاً هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر الإنجليزي واين روني هو هداف فريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه، فيما يُعتبر الإنجليزي دومينيك كالفيرت لوين هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 6 أهداف لمصلحة فريقه

نجح فريق ليفربول في تسجيل 75 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 35 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 13 مباراة

نجح فريق إيفرتون في تسجيل 38 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 53 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 7 مباريات

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مرة سابقة، بينما نجح فريق إيفرتون في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 9 مرات سابقة

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