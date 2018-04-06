موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي السبت 7/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق مانشستر سيتي جاره فريق مانشستر يونايتد في مساء يوم السبت الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

ستُقام مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

ستكون مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وستكون مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، على أن يكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة عبر هذه القناة.

ترتيب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق مانشستر سيتي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 84 نقطة

يحتل فريق مانشستر يونايتد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 68 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر سيتي الموسم الحالي

مانشستر سيتي 0/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي 2/1 بازل السويسري / دوري أبطال أوروبا

ستوك سيتي 2/0 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون 3/1 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 0/3 مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا

جدول مباريات مانشستر سيتي في شهر أبريل 2018

مانشستر سيتي / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 7 أبريل 2018

مانشستر سيتي / ليفربول / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018

توتنهام هوتسبير / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 14 أبريل 2018

مانشستر سيتي / سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 22 أبريل 2018

وست هام يونايتد / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 29 أبريل 2018

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: مورايس

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفين دي بروين / ديفيد سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أغويرو

المدرب: الإسباني بيب جوارديولا

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر يونايتد الموسم الحالي

كريستال بالاس 3/2 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد 1/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد 2/1 إشبيلية الإسباني / دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد 0/2 برايتون / كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد 0/2 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

جدول مباريات مانشستر يونايتد في شهر أبريل 2018

مانشستر سيتي / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 7 أبريل 2018

مانشستر يونايتد / وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 15 أبريل 2018

بورنموث / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 18 أبريل 2018

مانشستر يونايتد / توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي ، 22 أبريل 2018

مانشستر يونايتد / ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 29 أبريل 2018

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / كريس سمالينغ / أشلي يونغ

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / بول بوغبا / خوان ماتا / أليكسيس سانشيز / أنطوني مارسيال

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

المدرب: البرتغالي جوزيه مورينيو

نتائج أخر 6 مباريات بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد 2/1 مانشستر سيتي ، 10/12/2017

مانشستر يونايتد 0/2 مانشستر سيتي ، 21/7/2017

مانشستر سيتي 0/0 مانشستر يونايتد ، 27/4/2017

مانشستر يونايتد 0/1 مانشستر سيتي ، 26/10/2016

مانشستر يونايتد 2/1 مانشستر سيتي ، 10/9/2016

مانشستر سيتي 1/0 مانشستر يونايتد ، 20/3/2016

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار على حساب جاره فريق مانشستر يونايتد في 45 مباراة سابقة من أصل المباريات ال 152 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار في 60 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 47 مباراة أخرى

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 208 هدفاً في شباك جاره فريق مانشستر يونايتد في آخر 152 مباراة جمعت بين الفريقين، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 214 هدفاً في شباك جاره فريق مانشستر سيتي في نفس عدد المباريات

يُعتبر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هو هداف فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 21 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر البلجيكي كيفين دي بروين هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 15 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر البلجيكي روميلو لوكاكو هو هداف فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 15 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر الفرنسي بول بوغبا هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 88 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 21 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 15 مباراة مع العلم بأن 6 مباريات منها فقط كانت على أرضه

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 60 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 16 مباراة مع العلم بأن منها 5 مباريات فقط لا غير كانت خارج أرضه

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 مرة سابقة طوال التاريخ

نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 4 مرات فقط طوال تاريخه، علماً بأنه لا يفصله سوى 3 نقاط فقط في الموسم الحالي عن الفوز بلقبه الخامس في تاريخ المسابقة

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