موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي السبت 7/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق مانشستر سيتي جاره فريق مانشستر يونايتد في مساء يوم السبت الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.
موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
ستُقام مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
ستكون مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.
وستكون مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، على أن يكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة عبر هذه القناة.
ترتيب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز
- يحتل فريق مانشستر سيتي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 84 نقطة
- يحتل فريق مانشستر يونايتد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 68 نقطة
نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر سيتي الموسم الحالي
- مانشستر سيتي 0/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز
- مانشستر سيتي 2/1 بازل السويسري / دوري أبطال أوروبا
- ستوك سيتي 2/0 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز
- إيفرتون 3/1 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز
- ليفربول 0/3 مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا
جدول مباريات مانشستر سيتي في شهر أبريل 2018
- مانشستر سيتي / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 7 أبريل 2018
- مانشستر سيتي / ليفربول / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018
- توتنهام هوتسبير / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 14 أبريل 2018
- مانشستر سيتي / سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 22 أبريل 2018
- وست هام يونايتد / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 29 أبريل 2018
تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في المباراة
- حراسة المرمى: مورايس
- خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف
- خط الوسط: فيرناندينيو / كيفين دي بروين / ديفيد سيلفا
- خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أغويرو
- المدرب: الإسباني بيب جوارديولا
نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر يونايتد الموسم الحالي
- كريستال بالاس 3/2 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز
- مانشستر يونايتد 1/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز
- مانشستر يونايتد 2/1 إشبيلية الإسباني / دوري أبطال أوروبا
- مانشستر يونايتد 0/2 برايتون / كأس الاتحاد الإنجليزي
- مانشستر يونايتد 0/2 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز
جدول مباريات مانشستر يونايتد في شهر أبريل 2018
- مانشستر سيتي / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 7 أبريل 2018
- مانشستر يونايتد / وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 15 أبريل 2018
- بورنموث / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 18 أبريل 2018
- مانشستر يونايتد / توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي ، 22 أبريل 2018
- مانشستر يونايتد / ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 29 أبريل 2018
تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في المباراة
- حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
- خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / كريس سمالينغ / أشلي يونغ
- خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / بول بوغبا / خوان ماتا / أليكسيس سانشيز / أنطوني مارسيال
- خط الهجوم: روميلو لوكاكو
- المدرب: البرتغالي جوزيه مورينيو
نتائج أخر 6 مباريات بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
- مانشستر يونايتد 2/1 مانشستر سيتي ، 10/12/2017
- مانشستر يونايتد 0/2 مانشستر سيتي ، 21/7/2017
- مانشستر سيتي 0/0 مانشستر يونايتد ، 27/4/2017
- مانشستر يونايتد 0/1 مانشستر سيتي ، 26/10/2016
- مانشستر يونايتد 2/1 مانشستر سيتي ، 10/9/2016
- مانشستر سيتي 1/0 مانشستر يونايتد ، 20/3/2016
إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
- نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار على حساب جاره فريق مانشستر يونايتد في 45 مباراة سابقة من أصل المباريات ال 152 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار في 60 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 47 مباراة أخرى
- نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 208 هدفاً في شباك جاره فريق مانشستر يونايتد في آخر 152 مباراة جمعت بين الفريقين، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 214 هدفاً في شباك جاره فريق مانشستر سيتي في نفس عدد المباريات
- يُعتبر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هو هداف فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 21 هدفاً لمصلحة فريقه
- يُعتبر البلجيكي كيفين دي بروين هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 15 هدفاً لمصلحة فريقه
- يُعتبر البلجيكي روميلو لوكاكو هو هداف فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 15 هدفاً لمصلحة فريقه
- يُعتبر الفرنسي بول بوغبا هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه
- نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 88 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 21 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 15 مباراة مع العلم بأن 6 مباريات منها فقط كانت على أرضه
- نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 60 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 16 مباراة مع العلم بأن منها 5 مباريات فقط لا غير كانت خارج أرضه
- نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 مرة سابقة طوال التاريخ
- نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 4 مرات فقط طوال تاريخه، علماً بأنه لا يفصله سوى 3 نقاط فقط في الموسم الحالي عن الفوز بلقبه الخامس في تاريخ المسابقة
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